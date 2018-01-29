Число активных нефтяных установок в США и Канаде резко увеличивается

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 22 по 26 января увеличилось на 12 единиц или 1,6%, до 759 единиц. Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Количество действующих газовых установок снизилось на 1 единицу или 0,53%, до 188. В конечном итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе увеличилось на 11 единиц или 1,17%, составив 947 единиц.

В годовом выражении численность активных нефтяных установок выросла на 193 единицы или 34,1%, газовых – на 43 единицы или 29,66%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 235 единиц или 33%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,4 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 52,8% ниже рекордного уровня.

Отметим, что на неделе 13-19 января добыча нефти достигла рекордного уровня, увеличившись на 128 тыс. баррелей или 1,31%, до 9,878 млн баррелей. Не исключено, что на следующей отчетной неделе запасы превысят 10 млн баррелей/день.

За отчетную неделю число активных нефтяных установок в Канаде повысилось на 12 единиц или 5,77%, до 220 единиц, действующих газовых установок - на 1 единицу или 0,85%, до 118. На предыдущей неделе количество активных нефтяных установок увеличилось на 23 единицы или 12,4%, до 208, газовых установок – на 26 единиц или 28,6%, до 117. Двумя неделями ранее число активных нефтяных установок в Канаде показало рекордный рост – на 87 единиц или 88,8%, до 185, газовых – на 15 единиц или 19,7%, до 91.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в ближайшие 3-6 месяцев в диапазоне 55-72 доллара/баррель.