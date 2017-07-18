Число активных нефтяных установок в Канаде растет

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в Канаде за 2 месяца увеличилось на 77 единиц или в 3,7 раза и составило 106 единиц.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, за этот период число газовых установок выросло на 34 единицы или 67%, до 85 единиц.

Напомним, что 24 февраля 2012 года число активных нефтяных установок в Канаде достигло максимального значения (526 единиц). Сейчас число установок на 420 единиц или в 5 раз ниже рекордного уровня.

Согласно данным Baker Hughes, за неделю с 8 по 14 июля число активных нефтяных установок в стране увеличилось на 1 единицу или 0,95% и достигло 106, газовых – на 15 единиц или 21,4% - до 85. В годовом сравнении число активных нефтяных установок выросло на 62 единицы или в 1,4 раза, газовых – на 35 единиц или 70%.