Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 17 по 23 июня выросло на 8 единиц или 0,86% и составило 941.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на 11 единиц или 1,47% - до 758 единиц, газовых установок увеличилось на 3 единицы или 1,61% - до 183, смешанных не изменилось, оставшись на уровне 0. Отметим, что число активных нефтяных буровых установок растет вот уже 23 неделю подряд. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 428 единиц или 129,7%, газовых – на 93 единицы или 103,3%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 520 единиц или 123,5%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,4 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 52,9% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, что приведет к стабилизации нефтедобычи".