Число активных нефтяных буровых установок растет 22 неделю подряд

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 10 по 16 июня выросло на 6 единиц или 0,65% и составило 933.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на 6 единиц или 0,81% - до 747 единиц, газовых установок увеличилось на 1 единицу или 0,54% - до 186, смешанных - сократилось на 1 единицу или 100% и составило 0. Отметим, что число активных нефтяных буровых установок растет вот уже 22 неделю подряд. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 410 единиц или 121,7%, газовых – на 100 единиц или 116,3%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 509 единиц или 120%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,36 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,6% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, что приведет к стабилизации нефтедобычи".