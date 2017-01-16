Число активных нефтяных буровых скважин в США неожиданно сократилось

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 7 по 13 января сократилось на 6 единиц или 0,9% и составило 659.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США сократилось на 7 единиц или 1,32% - до 522 единиц, газовых установок выросло на 1 единицу или 0,74% - до 136, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. Таким образом, в годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 7 единиц или 1,35%, газовых – на 1 единицу или 0,74%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 9 единиц или 1,38%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель на 65,2%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 67,6% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 50-60 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин, что приведет к наращиванию нефтедобычи. Отметим, что сокращение числа активных нефтегазовых установок за последнюю отчетную неделю объясняется техническими причинами.