Число активных нефтегазовых установок в США увеличилось на 11 единиц

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 8 по 13 апреля выросло на 8 единиц или 0,95% и составило 847. На этой неделе отчет опубликован днем ранее из-за праздника в США.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США увеличилось на 11 единиц или 1,64% - до 683 единиц, газовых установок сократилось на 3 единицы или 1,82% - до 162, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 2 единиц. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 332 единицы или 94,6%, газовых – на 73 единицы или 82,02%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 407 единиц или 92,05%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,16 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 57,55% ниже рекордного уровня.

По данным Baker Hughes, объемы ежесуточной добычи нефти в США составили 9,235 млн баррелей, что является 13-месячным максимумом.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 50-65 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин, что приведет к наращиванию нефтедобычи.