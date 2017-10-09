Число активных нефтегазодобывающих установок в США продолжает сокращаться

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 30 сентября по 6 октября сократилось на 2 единицы или 0,26%, до 748. В то же время количество активных нефтегазодобывающих установок на прошлой неделе сократилось на 4 единицы или 0,43%, составив 936 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 320 единиц или 75%, газовых – на 93 единицы или 99%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 412 единиц или 78,6%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,37 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,5% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-60 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а превышение отметки в 55 долларов, наоборот, ускорит процесс". Сейчас причиной сокращения числа активных установок являются ураганы. В короткие сроки можно ожидать резкий рост их численности.

Отметим, что на 11 августа текущего года численность активных нефтяных установок в США достигла 768. Сейчас эта цифра на 20 единиц или 2,6% ниже этой отметки. Несмотря на сокращение их численности, добыча приблизилась к рекорду 2017 года в 9,56 млн баррелей/день. Отметим, что рекорд ежесуточной добычи в США зафиксирован на отметке 9,61 млн баррелей.