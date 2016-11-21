Число активных нефтегазодобывающих установок США выросло еще на 20 единиц

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 12 по 18 ноября выросло на 20 единиц или 3,5% и составило 588.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 19 единиц или 4,2% - до 471 единицы. Число газовых установок - на 1 единицу или 0,87% - до 116 единиц, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. Таким образом, в годовом выражении численность нефтяных установок сократилась на 93 единицы или 16,49%, газовых – на 77 единиц или 39,9%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 169 единиц или 22,3%.

Напомним, что 25 мая этого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас их количество превышает минимальный показатель на 49%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 70,7% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что наращивание нефтедобычи странами-производителями в октябре привело к росту нефтяного предложения на 800 тыс. баррелей – до 97,8 млн. баррелей в сутки. Сейчас участники рынка находятся в ожидании саммита ОПЕК в Вене. Если страны не придут к договоренности о сокращении нефтедобычи, нефтяные цены откатятся до уровня 35 долларов за баррель.