Число активных нефтегазодобывающих установок США приблизилось к 600

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 28 ноября по 2 декабря выросло на 4 единицы или 0,67% и составило 597.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 3 единицы или 0,6% - до 477 единиц. Число газовых установок - на 1 единицу или 0,85% - до 118 единиц, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. Таким образом, в годовом выражении численность нефтяных установок сократилась на 68 единиц или 12,47%, газовых – на 73 единицы или 38%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 140 единиц или 19%.

Напомним, что 25 мая этого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас их количество превышает минимальный показатель на 88,9%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 62,9% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что на саммите ОПЕК 30 ноября в Вене принято решение о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн. баррелей/день странами-членами организации и на 0,6 млн. баррелей/день – странами, не входящими в картель. Это привело к росту нефтяных цен до 55 долларов/баррель. В ближайшие дни ожидается повышение нефтяных цен до 60 долларов/баррель, в связи с чем можно ожидать резкого роста числа активных нефтяных скважин.