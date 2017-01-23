Число активных буровых установок в США резко возросло

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 14 по 20 января выросло на 35 единиц или 5,3% и составило 694.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 29 единиц или 5,6% - до 551 единицы, газовых установок - на 6 единиц или 4,4% - до 142, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. Таким образом, в годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 41 единицу или 8%, газовых – на 15 единиц или 11,8%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 57 единиц или 8,9%.

Напомним, что 25 мая прошлого число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель на 74,4%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 65,8% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 50-60 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин, что приведет к наращиванию нефтедобычи. Отметим, что сокращение числа активных нефтегазовых установок за предыдущую отчетную неделю объясняется техническими причинами.