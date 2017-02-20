Число активных буровых установок в США на прошлой неделе возросло

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Общее число активных нефтегазовых буровых установок в США за неделю, завершившуюся 17 февраля, увеличилось на 10 единиц или 1,35% - до 751.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США увеличилось на 6 единиц или 1% - до 597 единиц, газовых установок - на 4 единицы или 2,68% - до 153, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. Таким образом, в годовом выражении численность нефтяных установок увеличилось на 184 единицы или 44,55%, газовых – на 52 единицы или 51,49%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 237 единиц или 46,11%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель на 88,92%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 62,9% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 50-60 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин, что приведет к наращиванию нефтедобычи.