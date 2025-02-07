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Число абонентов "Азеришыг" на освобожденных территориях превысило 5 тыс.

Число абонентов "Азеришыг" на освобожденных территориях превысило 5 тыс. На освобожденных территориях Азербайджана число абонентов "Азеришыг" достигло 5 097 человек.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 17:55
Число абонентов Азеришыг на освобожденных территориях превысило 5 тыс.

На освобожденных территориях Азербайджана число абонентов "Азеришыг" достигло 5 097 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Управления информационных исследований Департамента продаж электроэнергии ОАО "Азеришыг" Рустам Гулиев на пресс-конференции в Зангилане.

По его словам, 4 182 абонента относятся к категории население, 915 - к категории ненаселение.

"Количество абонентов на освобожденных территориях постоянно растет, а работы по расширению энергоснабжения в регионах ведутся без остановки", - отметил Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişığ”ın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə abonentlərinin sayı açıqlanıb

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