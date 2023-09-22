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Число абонентов "Азеригаз" превысило 2,5 млн

Число абонентов "Азеригаз" превысило 2,5 млн По состоянию на 1 сентября текущего года число абонентов производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) достигло 2 млн 545 тыс. человек.
Энергетика
22 сентября 2023 г. 11:54
Число абонентов Азеригаз превысило 2,5 млн

По состоянию на 1 сентября текущего года число абонентов производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) достигло 2 млн 545 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил замначальника отдела обслуживания абонентской базы ПО "Азеригаз" Вугар Самедов, отвечая на вопросы журналистов в рамках акции “Открытые двери”.

По его словам, 2 млн 513 тыс. абонентов входят в категорию "население", а 41 492 - являются абонентами из других категорий.

В.Самедов отметил, что в январе-августе текущего года были зарегистрированы 42 тыс. новых абонентов.

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Версия на азербайджанском языке  “Azəriqaz” abonentlərinin sayını açıqlayıb

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