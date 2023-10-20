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Число абонентов “Азеригаз" превысило 2,5 млн человек

Число абонентов “Азеригаз" превысило 2,5 млн человек В январе-сентябре 2023 года в производственном объединении “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) по сектору населения было зарегистрировано 50 479 новых абонентов.
Энергетика
20 октября 2023 г. 14:10
Число абонентов “Азеригаз превысило 2,5 млн человек

В январе-сентябре 2023 года в производственном объединении “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) по сектору населения было зарегистрировано 50 479 новых абонентов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ”Азеригаз“ Эльдениз Велиев в ходе акции ”Открытые двери" для представителей СМИ и НПО.

По его словам, за 9 месяцев общее число абонентов достигло 2 561 740: ”Из них 2 520 082 - абоненты группы "население", 41 858 - группы "не-население"

Представитель "Азеригаз" также сообщил, что в этом году 415 мечетям и религиозным храмам в ненаселенном секторе был выделен лимит в 5 000 кубометров природного газа в год.

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