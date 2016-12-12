Численность нефтегазодобывающих установок в США резко выросла

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 3 по 9 декабря выросло на 27 единиц или 4,52% и составило 624.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 21 единицу или 4,4% - до 498 единиц. Число газовых установок - на 6 единиц или 5,04% - до 125 единиц, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. Таким образом, в годовом выражении численность нефтяных установок сократилась на 26 единиц или 4,96%, газовых – на 60 единиц или 32,4%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 85 единиц или 11,99%.

Напомним, что 25 мая этого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас их количество превышает минимальный показатель на 97,5%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 61,2% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что на саммите ОПЕК 30 ноября в Вене принято решение о сокращении нефтедобычи. В ближайшие дни ожидается повышение нефтяных цен до 60 долларов/баррель, в связи с чем можно ожидать резкого роста числа активных нефтяных скважин.