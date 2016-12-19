Численность активных нефтяных установок в США выросла на 2%

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 10 по 16 декабря выросло на 13 единиц или 2,08% и составило 637.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 12 единиц или 2,41% - до 510 единиц, газовых установок - на 1 единицу или 0,8% - до 126, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. Таким образом, в годовом выражении численность нефтяных установок сократилась на 31 единицу или 5,73%, газовых – на 42 единицы или 25%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 72 единицы или 10,16%.

Напомним, что 25 мая этого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель на 61,4%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 68,3% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что на саммите ОПЕК 30 ноября в Вене принято решение о сокращении нефтедобычи. В ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 50-60 долларов/баррель, в связи с чем можно ожидать резкого роста нефтедобычи.