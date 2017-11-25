Численность активных нефтяных установок в США вновь начала расти

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 17 по 24 ноября повысилось на 9 единиц или 1,2%, до 747 единиц, число действующих газовых установок сократилось на одну или 0,6%, до 176. В итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе выросло на 8 единиц или 0,9%, составив 923 единицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 273 единицы или 57,6%, газовых – на 58 единиц или 49,1%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 330 единиц или 55,6%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,36 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,6% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 50-65 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 50 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а превышение отметки в 65 долларов, наоборот, ускорит процесс".

Отметим, что на 11 августа текущего года численность активных нефтяных установок в США достигла 768. Сейчас эта цифра на 21 единицу или 2,7% ниже этой отметки. Ежесуточная добыча нефти в США на этой неделе увеличилась на 13 тыс. баррелей или 0,1%, до 9,658 млн баррелей в сутки, обновив рекорд. В краткосрочной перспективе ежесуточная добыча нефти может достичь 10 млн баррелей в сутки.