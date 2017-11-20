Численность активных нефтяных установок в США на прошлой неделе не изменилась

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 10 по 17 ноября не изменилось, оставшись на уровне 738 единиц, число действующих газовых установок увеличилось на 8 единиц или 4,7%, до 177. В то же время количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе выросло на 8 единиц или 0,88%, составив 915 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 267 единиц или 56,7%, газовых – на 61 единицу или 52,6%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 327 единиц или 55,6%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,33 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 54,1% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 50-65 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 50 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а превышение отметки в 65 долларов, наоборот, ускорит процесс".

Отметим, что на 11 августа текущего года численность активных нефтяных установок в США достигла 768. Сейчас эта цифра на 30 единиц или 3,9% ниже этой отметки. Ежесуточная добыча нефти в США на этой неделе увеличилась на 25 тыс. баррелей или 0,26%, до 9,645 млн баррелей в сутки. Хотя число активных нефтяных установок в США ниже максимального значения на 880 единиц или 54,7%, ежесуточная добыча за счет роста производительности достигла исторического рекорда. В краткосрочной перспективе ежесуточная добыча нефти может достичь 10 млн баррелей в сутки.