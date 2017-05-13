Численность активных нефтяных скважин в США растет, несмотря на падение цен на нефть

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 5 по 12 мая выросло на 8 единиц или 0,91% и составило 885.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США увеличилось на 9 единиц или 1,28% - до 712 единиц, газовых установок сократилось на 1 единицу или 0,58% - до 172, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 394 единицы или 124%, газовых – на 85 единиц или 97,7%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 479 единиц или 118%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,25 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 55,7% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 45-60 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин в США, что приведет к наращиванию нефтедобычи.