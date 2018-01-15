Численность активных нефтегазодобывающих установок в Канаде резко увеличилась

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Рост мировых цен на нефть Brent выше 70 долларов/баррель, наряду с США, повлиял и на нефтегазовый сектор Канады.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, число активных нефтегазодобывающих установок в Канаде в период с 8 по 12 января повысилось на 102 единицы или 58,6%, до 276 единиц.

Количество активных нефтяных установок за этот период увеличилось на 87 единиц или 88,8%, составив 185 единиц, действующих газовых установок - на 15 единиц или 19,7%, до 91.

Численность активных нефтяных установок в США на прошлой неделе повысилось на 10 единиц или 1,3%, до 752 единиц, что на 2,1% ниже максимума прошлого года (768 единиц). 25 мая 2016 года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,38 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,3% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report полагает, что в ближайшее время рост активности в нефтяном секторе США и Канады положительно скажется на производстве, и цены начнут снижаться. Не исключено падение цены Brent до 60 долларов за баррель.