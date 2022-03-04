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Представитель ПО "Азнефть" избран членом правления AmCham Azerbaijan

Представитель ПО "Азнефть" избран членом правления AmCham Azerbaijan Заместитель генерального директора по кадровым вопросам производственного объединения “Азнефть” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Теймур Махмудов избран членом правления Американской Торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaija
Энергетика
4 марта 2022 г. 17:44
Представитель ПО Азнефть избран членом правления AmCham Azerbaijan

Заместитель генерального директора по кадровым вопросам производственного объединения “Азнефть” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Теймур Махмудов избран членом правления Американской Торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

Об этом Report сообщили в "Азнефти".

Согласно информации, он будет представлять эту структуру в руководстве AmCham Azerbaijan в течение 2 лет.

Созданная в 1996 году, Палата является ведущей некоммерческой ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранных и местных организаций в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке "Azneft" rəsmisi “AmCham Azerbaijan"ın İdarə Heyətinə üzv seçilib

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