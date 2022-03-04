Представитель ПО "Азнефть" избран членом правления AmCham Azerbaijan

Заместитель генерального директора по кадровым вопросам производственного объединения “Азнефть” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Теймур Махмудов избран членом правления Американской Торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaija

Заместитель генерального директора по кадровым вопросам производственного объединения “Азнефть” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Теймур Махмудов избран членом правления Американской Торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

Об этом Report сообщили в "Азнефти".

Согласно информации, он будет представлять эту структуру в руководстве AmCham Azerbaijan в течение 2 лет.

Созданная в 1996 году, Палата является ведущей некоммерческой ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранных и местных организаций в Азербайджане.