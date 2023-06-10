Chevron вложит $500 млн на разработку сланцевого месторождения в Аргентине

Американская нефтяная компания Chevron вложит более 500 млн долларов на разработку производства в западной провинции Аргентины Неукен.

Американская нефтяная компания Chevron вложит более 500 млн долларов на разработку производства в западной провинции Аргентины Неукен.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра экономики Аргентины Серхио Масса.

В провинции Неукен находится крупнейшее в стране сланцевое месторождение "Вака-Муэрта". Согласно подготовленному плану, первые инвестиции планируются до июля, сказал Масса.

Местная администрация Неукена предоставила Chevron разрешение на добычу сланца в провинции в 2022 году. Изначально компания предполагала, что для проекта потребуются инвестиции в размере 80 млн долларов.