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Chevron вложит $500 млн на разработку сланцевого месторождения в Аргентине

Chevron вложит $500 млн на разработку сланцевого месторождения в Аргентине Американская нефтяная компания Chevron вложит более 500 млн долларов на разработку производства в западной провинции Аргентины Неукен.
Энергетика
10 июня 2023 г. 09:44
Chevron вложит $500 млн на разработку сланцевого месторождения в Аргентине

Американская нефтяная компания Chevron вложит более 500 млн долларов на разработку производства в западной провинции Аргентины Неукен.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра экономики Аргентины Серхио Масса.

В провинции Неукен находится крупнейшее в стране сланцевое месторождение "Вака-Муэрта". Согласно подготовленному плану, первые инвестиции планируются до июля, сказал Масса.

Местная администрация Неукена предоставила Chevron разрешение на добычу сланца в провинции в 2022 году. Изначально компания предполагала, что для проекта потребуются инвестиции в размере 80 млн долларов.

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Версия на английском языке Chevron to invest $500M in Argentine shale development

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