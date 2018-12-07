Chevron увеличит капитальные расходы до 20 млрд долларов в следующем году

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Американская компания Chevron планирует на 2019 год капитальные затраты в размере 20 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инвестплан на текущий год составлял 18,3 млрд долларов.

Инвестиции в сектор геологоразведки и добычи компания направит в размере 17,3 млрд долларов (план на 2018 год составлял 15,8 млрд долларов), из них 7,6 миллиарда - на проекты в США.

В переработку по всему миру планируется вложить 2,5 млрд долларов, на другие проекты компания откладывает 200 млн долларов.

В том числе компания направит на проекты в бассейне Permian в США 3,6 миллиарда долларов (3,3 млрд в 2018 году), на другие сланцевые проекты – 1,6 млрд долларов.