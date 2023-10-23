Chevron приобретает сланцевого нефтедобытчика Hess за более чем 50 млрд долларов

Chevron Corp. объявила о покупке другой американской нефтедобывающей компании Hess Corp. за 53 млрд долларов. Эта сумма будет оплачена полностью акциями Chevron.

Chevron Corp. объявила о покупке другой американской нефтедобывающей компании Hess Corp. за 53 млрд долларов. Эта сумма будет оплачена полностью акциями Chevron.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, акционеры Hess получат по 1,025 акции Chevron за каждую акцию Hess. Таким образом, Chevron оценила каждую акцию Hess в 171 доллар, а саму компанию, включая ее долговые обязательства, в 60 млрд долларов.

Это уже вторая крупная сделка на американском нефтяном рынке за последние пару недель. 11 октября ExxonMobil сообщила о покупке Pioneer Natural Resources за 59,5 млрд долларов.

Как и в случае с ExxonMobil, Chevron за счет своей покупки пытается укрепить позиции на рынке сланцевых месторождений. Hess занимает лидирующие позиции среди нефтедобывающих компаний на шельфе Гайаны, сланцевом месторождении Баккен в Северной Дакоте, а также в Мексиканском и Сиамском заливах.

Стороны надеются закрыть сделку в первой половине 2024 года. Она была одобрена советами директоров обеих компаний, однако требует утверждения со стороны акционеров Hess и регуляторов.