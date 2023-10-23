О нас

Chevron приобретает сланцевого нефтедобытчика Hess за более чем 50 млрд долларов

Chevron приобретает сланцевого нефтедобытчика Hess за более чем 50 млрд долларов Chevron Corp. объявила о покупке другой американской нефтедобывающей компании Hess Corp. за 53 млрд долларов. Эта сумма будет оплачена полностью акциями Chevron.
Энергетика
23 октября 2023 г. 15:01
Chevron приобретает сланцевого нефтедобытчика Hess за более чем 50 млрд долларов

Chevron Corp. объявила о покупке другой американской нефтедобывающей компании Hess Corp. за 53 млрд долларов. Эта сумма будет оплачена полностью акциями Chevron.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, акционеры Hess получат по 1,025 акции Chevron за каждую акцию Hess. Таким образом, Chevron оценила каждую акцию Hess в 171 доллар, а саму компанию, включая ее долговые обязательства, в 60 млрд долларов.

Это уже вторая крупная сделка на американском нефтяном рынке за последние пару недель. 11 октября ExxonMobil сообщила о покупке Pioneer Natural Resources за 59,5 млрд долларов.

Как и в случае с ExxonMobil, Chevron за счет своей покупки пытается укрепить позиции на рынке сланцевых месторождений. Hess занимает лидирующие позиции среди нефтедобывающих компаний на шельфе Гайаны, сланцевом месторождении Баккен в Северной Дакоте, а также в Мексиканском и Сиамском заливах.

Стороны надеются закрыть сделку в первой половине 2024 года. Она была одобрена советами директоров обеих компаний, однако требует утверждения со стороны акционеров Hess и регуляторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Chevron to buy Hess Corp for $53B in all-stock deal

Самое читаемое

Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
16 октября 2023 г. 16:43
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:07
США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС
США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС
18 октября 2023 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi