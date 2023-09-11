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Chevron обратится к регулирующему органу из-за забастовок на своих СПГ-заводах

Chevron обратится к регулирующему органу из-за забастовок на своих СПГ-заводах Американская Chevron намерена обратиться в регулирующий орган из-за начавшихся в пятницу забастовок на своих предприятиях сжижения природного газа (СПГ) в Австралии - Gorgon и Wheatstonе.
Энергетика
11 сентября 2023 г. 10:23
Chevron обратится к регулирующему органу из-за забастовок на своих СПГ-заводах

Американская Chevron намерена обратиться в регулирующий орган из-за начавшихся в пятницу забастовок на своих предприятиях сжижения природного газа (СПГ) в Австралии - Gorgon и Wheatstonе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом говорится в заявлении компании.

"В понедельник производитель обратится к Комиссии по трудовым отношениям (FWC) с просьбой сделать так называемые "заявления о невозможности ведения переговоров" в отношении перерабатывающих предприятий Gorgon и Wheatstone, дополнив аналогичный запрос, уже поданный в отношении платформы Wheatstone", - сообщили в компании.

Агентство указывает, что согласно новым законам, вступивших в силу в июне, стороны трудового спора в Австралии могут обратиться в комиссию с таким заявлением после того, как переговоры велись не менее 9 месяцев или при соблюдении некоторых других условий.

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Версия на английском языке Chevron asks regulator to intervene in Australia LNG strikes

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