Chevron направила в США первую партию венесуэльской нефти

Американская компания Chevron отгрузила первую партию нефти из Венесуэлы после получения разрешения от властей США.

Американская компания Chevron отгрузила первую партию нефти из Венесуэлы после получения разрешения от властей США.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отгрузочные данные.

Танкер с нефтью находится на пути в США. Его прибытие на нефтеперерабатывающий завод в штате Миссисипи ожидается 15 января.

Американские власти 26 ноября 2022 года заявили, что разрешают Chevron, несмотря на действующие против Каракаса санкции, добывать нефть в Венесуэле и поставлять ее в США.

Венесуэльская государственная компания PDVSA и Chevron 2 декабря 2022 года подписали контракт для продолжения работы по добыче нефти в Венесуэле.