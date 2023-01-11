Chevron направила в США первую партию венесуэльской нефти

Американская компания Chevron отгрузила первую партию нефти из Венесуэлы после получения разрешения от властей США.
Как передает
Танкер с нефтью находится на пути в США. Его прибытие на нефтеперерабатывающий завод в штате Миссисипи ожидается 15 января.
Американские власти 26 ноября 2022 года заявили, что разрешают Chevron, несмотря на действующие против Каракаса санкции, добывать нефть в Венесуэле и поставлять ее в США.
Венесуэльская государственная компания PDVSA и Chevron 2 декабря 2022 года подписали контракт для продолжения работы по добыче нефти в Венесуэле.