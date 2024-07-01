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Chevron и Казахстан договорились о совместной работе по новым газовым месторождениям

Chevron и Казахстан договорились о совместной работе по новым газовым месторождениям Казахстанская нацкомпания "QazaqGaz" и американская корпорация Chevron через свою дочернюю компанию "Шеврон Мунайгаз Инк." подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам геологоразведочных работ на участке Жалибек в Актюбинской области Казахстана близ
Энергетика
1 июля 2024 г. 10:29
Chevron и Казахстан договорились о совместной работе по новым газовым месторождениям

Казахстанская нацкомпания "QazaqGaz" и американская корпорация Chevron через свою дочернюю компанию "Шеврон Мунайгаз Инк." подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам геологоразведочных работ на участке Жалибек в Актюбинской области Казахстана близ месторождений Жанажол и Урихтау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение QazaqGaz.

“Переговоры и техническая подготовка по этому проекту велись на протяжении последнего года. На начальном этапе Chevron проведет повторную обработку существующих сейсмических данных и разработает технические интерпретации. Стороны рассматривают подписанное соглашение как потенциальную отправную точку для более широкого сотрудничества”, -говорится в информации.

"Мы рады начать совместную работу с Chevron по новым газовым месторождениям. Ожидается, что дальнейшая геологоразведка и разработка потенциального газового и газоконденсатного месторождения на участке Жалибек в перспективе будет способствовать развитию ресурсной базы товарного газа и экономическому росту страны", – сказал председатель правления "QazaqGaz" Санжар Жаркешов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

QazaqGaz управляет инфраструктурой по транспортировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

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