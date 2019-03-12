Четырнадцать стран подтвердили участие на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку

27-ое заседание совместной технической комиссии (JTC) и 13-ое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоятся 17-18 марта в Баку.

Как передает Report, об этом заявило министерство энергетики Азербайджана.

Четырнадцать стран уже подтвердили свое участие на высоком уровне. На заседание мониторингового комитета будут присутствовать генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент конференции ОПЕК, министр нефти и президент нефтяной компании Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, председатель JMMC, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих. Из членов ОПЕК на заседании примут участие министр энергетики Алжира Мустафа Гитуни, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта Халид аль-Фадхил, вице-премьер и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву, советник министра нефти Конго Жан Поути, председатель правления Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафа Саналла.

Из стран вне ОПЕК будут присутствовать министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, министр нефти и газа Судана Азхари Абдалла, советник министра нефти Бахрейна Насер аль-Соваиди и заместитель министра энергетики и промышленности Брунея Матсатежи Сокиав.