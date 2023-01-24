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Четыре страны ЕС просят Еврокомиссию обеспечить поставки газа из Азербайджана

Четыре страны ЕС просят Еврокомиссию обеспечить поставки газа из Азербайджана Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощ
Энергетика
24 января 2023 г. 17:53
Четыре страны ЕС просят Еврокомиссию обеспечить поставки газа из Азербайджана

Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых интерконнекторов и увеличении мощности уже существующих.

Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Будапеште.

"Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она в приоритетном порядке занялась этим вопросом и оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для включения увеличенного количества азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в энергобезопасность южной и центральной Европы", - отметил Сийярто.

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