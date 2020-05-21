Импорт нефти в Японию в апреле упал более чем на 6%

Четвертый по величине в мире импортер нефти, Япония, в апреле закупил на 6,3% сырья меньше, чем годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщило министерство финансов страны. Объем закупок составил лишь 3,1 миллиона тонн сырой нефти в сутки.



Резко сократился и импорт СПГ — на 8,8% в годовом выражении. Общий объем за месяц составил 5,13 миллиона тонн. Вырос только импорт угля для энергопредприятий – на 8,1% до 9,13 миллиона тонн.





Падение закупок энергоносителем потянуло за собой вниз и общий показатель по импорту, сократившийся на 7,1%. Эффект не смог нивелировать даже рост, отмеченный по другим направлениям. В частности, в апреле Япония значительно нарастила закупки лекарств и текстиля.





Правда, эксперты ожидали еще большего снижения – в районе 12,9% на фоне падения производственной активности. По оценке японского банка Jibun, производственный PMI в мае продолжит снижаться и составит по итогам месяца лишь 31,7 пункта после апрельских 34,7.