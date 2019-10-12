​Четыре села в Исмаиллах газифицированы

Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает работы по реконструкции системы газоснабжения, газификации населенных пунктов.

Как сообщает Report, в соответствии с госпрограммой на этот год в селе Галагях Исмаиллинского района было проведено мероприятие по случаю газификации четырех сел района.

На мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, генеральный директор ПО"Азеригаз" Акбар Гаджиев, глава исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыхов, другие официальные лица, представители общественности и жители села.

Выступая на церемонии открытия, Р.Абдуллаев рассказал о мерах по реконструкции системы газоснабжения, газификации населенных пунктов по всей стране.

Отметим, что 208 домов газифицировано в селе Галагях, 109 в селе Зейва, 106 в селе Солтанкенд и 91 дом в селе Уштал. Каждый дом оснащен индивидуальными регуляторами и счетчиками.