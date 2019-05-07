По делу о загрязнении российской нефти в Дружбе задержаны четыре человека

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении российской нефти в трубопроводе "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе заседания кабмина.

По его словам, следствие выявило группу компаний, которые осуществляли передачу загрязненной нефти. Материалы проверки переданы в прокуратуру.

«Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО», — сказал Новак.

Отметим, что партия качественной российской нефти в воскресенье, 5 мая, поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Белоруссии. По словам специалистов, первое время система будет работать в ограниченном режиме. Чтобы полностью восстановить транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» может потребоваться несколько месяцев.

21 апреля Белоруссия ограничила экспорт нефти из России из-за ее качества, а 30 апреля остановила его полностью. 29 апреля, кондиционная нефть начала поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию «Унеча». Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидалось ориентировочно 2-3 мая.