О нас

Чешский министр анонсировал согласование новых энергомер Евросоюза

Чешский министр анонсировал согласование новых энергомер Евросоюза Страны ЕС к концу ноября могут согласовать новые энергомеры, направленные, в том числе, на снижение цен.
Энергетика
25 октября 2022 г. 11:43
Чешский министр анонсировал согласование новых энергомер Евросоюза

Страны ЕС к концу ноября могут согласовать новые энергомеры, направленные, в том числе, на снижение цен.

Как передает Report, об этом министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

"Мы проведем технические дискуссии по мерам, я ожидаю определенного прогресса, который может быть одобрен до конца ноября", - сказал он.

Сикела добавил, что при необходимости можно созвать дополнительные внеочередные встречи. Чехия до конца 2022 года председательствует в Совете стран ЕС и может созывать внеочередные совещания министров.

Ранее Еврокомиссия представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС на фоне энергетического кризиса, в том числе для снижения цен. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.

Между тем, в интервью турецкой газете Dünya Сикела признался, что европейские страны в данный момент серьезно обсуждают альтернативные источники поставок газа и нефти. Он выразил надежду, что европейские страны не будут закупать газ из России по газовому хабу в Турции.

По мнению чешского министра, проект газового хаба в Турции вызывает вопросы.

"Как будет работать этот центр? Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали вести работы по оценке и проектированию газового хаба. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что Анкара обеспечит безопасность нового хаба, который планируется создать на северо-западе страны, в регионе Тракья.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi