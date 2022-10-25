Чешский министр анонсировал согласование новых энергомер Евросоюза

Страны ЕС к концу ноября могут согласовать новые энергомеры, направленные, в том числе, на снижение цен.

Страны ЕС к концу ноября могут согласовать новые энергомеры, направленные, в том числе, на снижение цен.

Как передает Report, об этом министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге.

"Мы проведем технические дискуссии по мерам, я ожидаю определенного прогресса, который может быть одобрен до конца ноября", - сказал он.

Сикела добавил, что при необходимости можно созвать дополнительные внеочередные встречи. Чехия до конца 2022 года председательствует в Совете стран ЕС и может созывать внеочередные совещания министров.

Ранее Еврокомиссия представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС на фоне энергетического кризиса, в том числе для снижения цен. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.

Между тем, в интервью турецкой газете Dünya Сикела признался, что европейские страны в данный момент серьезно обсуждают альтернативные источники поставок газа и нефти. Он выразил надежду, что европейские страны не будут закупать газ из России по газовому хабу в Турции.

По мнению чешского министра, проект газового хаба в Турции вызывает вопросы.

"Как будет работать этот центр? Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали вести работы по оценке и проектированию газового хаба. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что Анкара обеспечит безопасность нового хаба, который планируется создать на северо-западе страны, в регионе Тракья.