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    Чешский эксперт: Азербайджан и страны Ближнего Востока могут победить в борьбе с Россией за поставки газа в Европу

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и страны Ближнего Востока могут победить в борьбе с Россией за поставки газа в Европу.

    Как сообщает Report, об этом заявил чешский эксперт по вопросам энергетики Михаль Мареш на конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность Юго-Восточной Европы" в Баку.

    По его словам, Россия поставляет больше газа в Европу, но это газ из одного источника.

    Он отметил, что энергетические проекты России сталкиваются с трудностями в Европе, добавив, что Европа может получать газ не только из Азербайджана, но и из соседних стран при наличии желания и инфраструктуры.

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