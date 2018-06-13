Чешский эксперт: Азербайджан и страны Ближнего Востока могут победить в борьбе с Россией за поставки газа в Европу

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и страны Ближнего Востока могут победить в борьбе с Россией за поставки газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил чешский эксперт по вопросам энергетики Михаль Мареш на конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность Юго-Восточной Европы" в Баку.

По его словам, Россия поставляет больше газа в Европу, но это газ из одного источника.

Он отметил, что энергетические проекты России сталкиваются с трудностями в Европе, добавив, что Европа может получать газ не только из Азербайджана, но и из соседних стран при наличии желания и инфраструктуры.