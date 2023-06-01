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Чешские компании могут производить установки солнечной и ветровой энергии в Карабахе

Чешские компании могут производить установки солнечной и ветровой энергии в Карабахе Рассмотрены перспективы развития энергетических связей между Азербайджаном и Чехией, строительства на освобожденных территориях малой гидроэлектростанции (МГЭС) и сотрудничества с чешскими компаниями в производстве солнечных и ветровых энергетических уста
Энергетика
1 июня 2023 г. 18:50
Чешские компании могут производить установки солнечной и ветровой энергии в Карабахе

Рассмотрены перспективы развития энергетических связей между Азербайджаном и Чехией, строительства на освобожденных территориях малой гидроэлектростанции (МГЭС) и сотрудничества с чешскими компаниями в производстве солнечных и ветровых энергетических установок.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

В рамках совместной рабочей группы, созданной в соответствии с ”Соглашением о сотрудничестве в области энергетики между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и торговли Чешской Республики", было обсуждено развитие двусторонних связей, а также возможности сотрудничества между SOCAR и компанией CEZ.

Состоялся обмен мнениями вокруг экспорта “зеленой энергии” из Азербайджана в Европу и проекта “Кольца солидарности”.

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Версия на английском языке Czech companies might produce solar, wind energy installations in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Çexiya şirkətləri Qarabağda günəş və külək enerjisi qurğuları istehsal edə bilər

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