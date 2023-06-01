Чешские компании могут производить установки солнечной и ветровой энергии в Карабахе

Рассмотрены перспективы развития энергетических связей между Азербайджаном и Чехией, строительства на освобожденных территориях малой гидроэлектростанции (МГЭС) и сотрудничества с чешскими компаниями в производстве солнечных и ветровых энергетических уста

Рассмотрены перспективы развития энергетических связей между Азербайджаном и Чехией, строительства на освобожденных территориях малой гидроэлектростанции (МГЭС) и сотрудничества с чешскими компаниями в производстве солнечных и ветровых энергетических установок.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

В рамках совместной рабочей группы, созданной в соответствии с ”Соглашением о сотрудничестве в области энергетики между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и торговли Чешской Республики", было обсуждено развитие двусторонних связей, а также возможности сотрудничества между SOCAR и компанией CEZ.

Состоялся обмен мнениями вокруг экспорта “зеленой энергии” из Азербайджана в Европу и проекта “Кольца солидарности”.