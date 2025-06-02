Чешская компания заинтересована в продвижении модульных когенерационных установок на рынке Азербайджана

Впервые участвующая в Бакинской энергетической неделе чешская компания Renewable Solutions Europe (RSE) выразила заинтересованность в продвижении модульных когенерационных установок на рынке Азербайджана.

Впервые участвующая в Бакинской энергетической неделе чешская компания Renewable Solutions Europe (RSE) выразила заинтересованность в продвижении модульных когенерационных установок на рынке Азербайджана.

Об этом Report заявил технический директор компании Антон Падерна.

По его словам, RSE производит газовые агрегаты и предлагает готовые к эксплуатации решения в контейнерном формате: "Такой подход позволяет обойтись без строительных работ - установка просто подключается и запускается".

Падерна подчеркнул, что в условиях развитой нефтегазовой отрасли Азербайджана подобные установки могут эффективно использовать попутный газ, превращая его в электроэнергию.

"Это снижает потери и позволяет использовать ресурсы с пользой - как для собственных нужд, так и для продажи", - добавил он.

По его словам, компания уже наладила предварительные контакты с рядом азербайджанских подрядчиков, а также выразила заинтересованность в установлении сотрудничества с SOCAR.