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Чешская энергокомпания готовит иск против "Газпрома" в арбитраж

Чешская энергокомпания готовит иск против "Газпрома" в арбитраж Чешская энергетическая компания CEZ готовится к подаче иска к "Газпрому" в международный арбитраж.
Энергетика
24 октября 2022 г. 13:16
Чешская энергокомпания готовит иск против Газпрома в арбитраж

Чешская энергетическая компания CEZ готовится к подаче иска к "Газпрому" в международный арбитраж.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил гендиректор чешской компании Даниэль Бенеш.

Согласно его заявлениям в эфире чешского телевидения, которые цитирует издание denik.cz, из-за перебоев с поставками из России CEZ понесла ущерб в размере от сотен миллионов до миллиардов крон.

Вместо продления контракта с российской компанией CEZ ищет другие источники поставок газа. В частности, с сентября Чехия получает газ с СПГ-терминала в Нидерландах, в котором она арендовала мощности на 3 млрд кубометров.

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