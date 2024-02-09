Через порт Актау перекачено 287 тыс. тонн казахстанской нефти

В январе 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау в целях экспорта составил 287 тыс. тонн.

В январе 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау в целях экспорта составил 287 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба АО "КазТрансОйл".

Это на 76 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В частности, объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 60 тыс. тонн и составил 116 тыс. тонн. По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 171 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 17 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным показателем за январь 2023 года", - говорится в сообщении.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. АО НК "КазМунайГаз" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения "Тенгиз" в направлении нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан".

Кроме того, за январь 2024 года компания поставила в Германию 100 тыс. тонн нефти из Казахстана по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть".

Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" в 2024 году планирует осуществить транзит 550 тыс. тонн нефти из России в Узбекистан через территорию Казахстана, при том, что в прошлом году было поставлено 154,3 тыс. тонн.