​Через Кулевский терминал перевалено 20 млн. тонн углеводородов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ С 2008 года по сегодняшний день через терминал в Кулеви (Черное море, Грузия), принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), перевалено 20 млн. тонн углеводородов. Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт терминала.

"Кулевский нефтяной терминал проводит эффективные операции в соответствии со всеми международными стандартами и обеспечивает потребности всех клиентов. Продолжаются работы по увеличению объемов перевалки через терминал", - отмечается в информации.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. С мая 2008 года терминал сдан в эксплуатацию. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов. Пропускная способность терминала составляет 10 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год.