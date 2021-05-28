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Через 20 лет уменьшится значение российских нефтегазовых поставок для Европы

Через 20 лет уменьшится значение российских нефтегазовых поставок для Европы Уменьшение роли нефти и газа будет вызвано усилиями Европы в борьбе с климатическим кризисом
Энергетика
28 мая 2021 г. 15:45
Через 20 лет уменьшится значение российских нефтегазовых поставок для Европы

В долгосрочной перспективе (через 20 лет) значение нефтегазовых поставок для Европы уменьшится.

Как передает Report со ссылкой на ngv, такое мнение высказал президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе дискуссии в представительстве Европейской комиссии в Вене вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Ван дер Беллен отметил, что этот тренд коснется и российских поставок. По его словам, уменьшение роли нефти и газа будет вызвано усилиями Европы в борьбе с климатическим кризисом.

Евросоюз поставил перед собой цель к 2050 году достичь углеродной нейтральности, что должно сдержать рост глобальной температуры. В апреле был опубликован рейтинг Всемирного экономического форума по энергетическому переходу, который оценивает с точки зрения темпов экономического развития, экологической стабильности и энергетической безопасности. Из 115 стран, вошедших в рейтинг, за последние десять лет лишь 13 добились устойчивого прогресса. В топ-10 рейтинга вошли Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Финляндия, Великобритания, Новая Зеландия, Франция и Исландия.

Как отметил ранее советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев, ускорение климатической повестки в развитых странах мира чревато их отказом от российских нефти и газа.

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Версия на английском языке Importance of Russian oil & gas supplies for Europe to decrease

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