Чен Хуачже: Новая электростанция станет одним из высококачественных проектов в регионе

Поскольку строящаяся новая электростанция является крупнейшим энергетическим проектом, реализуемым DEC в Кавказском регионе, вся наша компания придает большое значение этому вопросу.

Поскольку строящаяся новая электростанция является крупнейшим энергетическим проектом, реализуемым DEC в Кавказском регионе, вся наша компания придает большое значение этому вопросу.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор китайской компании Dongfang Чен Хуачже на церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

"Мы не пожалеем усилий для достижения совершенства в дизайне, производстве, установке и услугах по контролю за эксплуатацией, а также приложим все силы, чтобы обеспечить своевременную поставку оборудования и высокие показатели качества. DEC преодолеет трудности, окажет полную поддержку для того, чтобы добиться успешного производства электроэнергии, построить современную и эффективную электростанцию. Мы оправдаем доверие и внесем вклад в будущее азербайджанского народа", - отметил Чен Хуачже.

Генеральный директор компании Dongfang выразил уверенность в том, что новая электростанция будет образцовой и станет одним из высококачественных проектов в регионе.