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Чен Хуачже: Гордимся тем, что участвуем в модернизации самой крупной электростанции Азербайджана

Чен Хуачже: Гордимся тем, что участвуем в модернизации самой крупной электростанции Азербайджана Мне очень приятно снова посетить Баку, очень красивую и славную столицу Азербайджана. Прежде всего, от имени компании Dongfang Electric Corporation - DEC хочу передать поздравления по случаю церемонии закладки фундамента тепловой электростанции мощностью
Энергетика
13 февраля 2023 г. 20:55
Чен Хуачже: Гордимся тем, что участвуем в модернизации самой крупной электростанции Азербайджана

Мне очень приятно снова посетить Баку, очень красивую и славную столицу Азербайджана. Прежде всего, от имени компании Dongfang Electric Corporation - DEC хочу передать поздравления по случаю церемонии закладки фундамента тепловой электростанции мощностью 1280 мегаватт в городе Мингячевир.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор китайской компании Dongfang Чен Хуачже на церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

Информируя о Dongfang Electric Corporation, Чен Хуачже отметил, что компания DEC, являющаяся одним из 52 ведущих государственных предприятий Китая, представила глобальным пользователям более чем в 90 странах установки, производящие в целом свыше 560 гигаватт энергии.

"Дружба между DEC и энергетической отраслью Азербайджана началась со строящегося в Азербайджане крупнейшего проекта возобновляемой энергии. Он считается одним из самых масштабных проектов в Азербайджане. Сегодня мы еще больше гордимся тем, что участвуем в совершенствовании и модернизации самой крупной электростанции Азербайджана", - добавил генеральный директор компании Dongfang.

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