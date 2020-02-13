ChemChina остановила крупный НПЗ из-за коронавируса

Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) из-за коронавируса была вынуждена приостановить работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 100 тысяч баррелей в день в восточной части Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

По словам источников, знакомых с ситуацией, речь идет о прекращении работы на НПЗ Чжэнхэ в провинции Шаньдун.

Кроме того, источники добавили, что из-за коронавируса компания сократила объемы переработки на двух других заводах, совокупная мощность которых составляет околотысяч баррелей в сутки. Так, мощность НПЗ Чанги и Хуасин в той же провинции на текущей неделе снижена до% с% ранее.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысилотысячи, выписаны из больницчеловек, скончалисьChemChina - крупнейшая государственная химическая компания Китая, которая специализируется на производстве агрохимикатов, резиновых изделий, химических материалов и веществ, промышленного оборудования и на нефтехимической переработке. Штат компании составляет околотысяч человек.