Saudi Aramco отказалась от участия в СПГ-проекте НОВАТЭКа

Переговоры о вхождении Saudi Aramco в СПГ-проект НОВАТКа «Арктик СПГ-2» прекращены.

Как передает Report, об этом сообщили «Ведомостям» четыре источника. «Сделки больше нет, потому что НОВАТЭК отдал ее (долю) Китаю»,— объяснил один из них. Saudi Aramco не устроили предлагаемые НОВАТЭКом условия сделки, саудитов беспокоили возможные санкционные риски, сообщил другой источник.

НОВАТЭК не комментирует ход конкретных переговоров. В Saudi Aramco не ответили на запрос газеты.

Ранее НОВАТЭК продал по 10% в проекте сжижения газа «Арктик СПГ» китайским CNPC и CNOOC. Теперь осталось продать еще 10% в проекте, наиболее вероятным претендентом выглядит японский консорциум Mitsiu и Mitsubishi. Saudi Aramco исходно хотела себе самую крупную долю (30%).