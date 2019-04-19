В Киеве заявили об угрозе экономического коллапса без нефти из России

В компании «Укртатнафта», комментируя запрет России на экспорт нефти на Украину, заявили, что подобное решение может привести к коллапсу экономики и несёт угрозу безопасности страны.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике», — говорится в заявлении.

Как отмечается, такие действия могут «подорвать национальную безопасность страны».

При этом в «Укртатнафте» подтвердили намерения и возможности стабилизировать ситуацию на отечественном рынке с помощью увеличения переработки нефтяного сырья каспийских месторождений и обеспечить страну нефтепродуктами высокого качества в полном объёме.

18 апреля стало известно, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину. Такое решение прокомментировали ФАН в Совете Федерации.

Напомним, что с 1 июня только на основании отдельных разрешений на Украину можно будет ввозить продукцию топливно-энергетического комплекса, включая уголь и нефтепродукты.