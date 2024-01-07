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Чехия в 2023 году использовала наименьшее количество газа за 29 лет

Чехия в 2023 году использовала наименьшее количество газа за 29 лет Чешские потребители в 2023 году использовали наименьшее количество природного газа за последние 29 лет, с 1994 года.
Энергетика
7 января 2024 г. 15:24
Чехия в 2023 году использовала наименьшее количество газа за 29 лет

Чешские потребители в 2023 году использовали наименьшее количество природного газа за последние 29 лет, с 1994 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

В 2023 году в годовом исчислении потребление газа в республике сократилось на 7%, до 7,1 млрд куб. м. На электростанциях страны с использованием этого вида сырья было произведено значительно меньше электричества, чем в 2022 году. Зафиксировано снижение потребления газа домохозяйствами и предприятиями.

Чехия не испытывает недостаток в газе. Газохранилища республики заполнены. В связи с этим в прошлом году страна импортировала меньше этого энергосырья, чем в 2022 году. Транзит газа через чешскую территорию, согласно агентству, за последние два года уменьшился в шесть раз.

Чехия получает сейчас наибольшее количество газа из Норвегии и через морские СПГ-терминалы в Нидерландах, Бельгии и Германии. С октября в республику поступает российский газ, закупленный на словацком и австрийских рынках. Его доля в общем объеме потребления составила в прошлом году, как отметило агентство, примерно 7%.

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Версия на английском языке Czechia's 2023 gas consumption show 29-year low

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