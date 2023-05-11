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Чехия увеличит мощность нефтепровода TAL для снижения зависимости от нефти из РФ

Чехия увеличит мощность нефтепровода TAL для снижения зависимости от нефти из РФ Чехия намерена снизить зависимость от поставок нефти по российскому трубопроводу "Дружба". Для этого Прага собирается увеличить мощности трансальпийского нефтепровода TAL в 2024 год.
Энергетика
11 мая 2023 г. 10:03
Чехия увеличит мощность нефтепровода TAL для снижения зависимости от нефти из РФ

Чехия намерена снизить зависимость от поставок нефти по российскому трубопроводу "Дружба". Для этого Прага собирается увеличить мощности трансальпийского нефтепровода TAL в 2024 год.

Как передает Report, об этом сообщают чешские СМИ со слов премьер-министра Петра Фиалы.

"Трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL достигли договоренности о реализации проекта по расширению мощности нефтепровода, который должен быть завершен в 2024 году", - отметил он.

Трубопровод TAL соединяет Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира, с ФРГ. Оттуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL.

Чехии нужно импортировать 7-8 млн тонн для обеспечения потребностей в топливе. 50% из них приходится на поставки по трубопроводу "Дружба", и другая половина - по IKL.

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Версия на английском языке Czech Republic to increase capacity of TAL oil pipeline to reduce dependence on Russian oil

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