Чехия сможет получать нефть по морю, если что-то случится с нефтепроводом

Чехия получила несколько исключений из эмбарго на импорт странами Евросоюза нефти из РФ.

Чехия получила несколько исключений из эмбарго на импорт странами Евросоюза нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно одному из них, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", то республика сможет получать энергосырье морским транспортом.

Газета Deník N пишет, что данное исключение, согласно изданию, будет распространяться также на Словакию и Венгрию. Премьер-министр Чехии Петр Фиала во вторник проинформировал, что республика получит переходный период сроком полтора года на подключение к нефтяному эмбарго на импорт российской нефти. Это решение было одобрено лидерами Евросоюза на состоявшемся в Брюсселе внеочередном саммите сообщества.