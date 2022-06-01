Чехия сможет получать нефть по морю, если что-то случится с нефтепроводом

Чехия получила несколько исключений из эмбарго на импорт странами Евросоюза нефти из РФ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно одному из них, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", то республика сможет получать энергосырье морским транспортом.
Газета Deník N пишет, что данное исключение, согласно изданию, будет распространяться также на Словакию и Венгрию. Премьер-министр Чехии Петр Фиала во вторник проинформировал, что республика получит переходный период сроком полтора года на подключение к нефтяному эмбарго на импорт российской нефти. Это решение было одобрено лидерами Евросоюза на состоявшемся в Брюсселе внеочередном саммите сообщества.