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Чехия сможет получать нефть по морю, если что-то случится с нефтепроводом

Чехия сможет получать нефть по морю, если что-то случится с нефтепроводом Чехия получила несколько исключений из эмбарго на импорт странами Евросоюза нефти из РФ.
Энергетика
1 июня 2022 г. 13:19

Чехия получила несколько исключений из эмбарго на импорт странами Евросоюза нефти из РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно одному из них, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", то республика сможет получать энергосырье морским транспортом.

Газета Deník N пишет, что данное исключение, согласно изданию, будет распространяться также на Словакию и Венгрию. Премьер-министр Чехии Петр Фиала во вторник проинформировал, что республика получит переходный период сроком полтора года на подключение к нефтяному эмбарго на импорт российской нефти. Это решение было одобрено лидерами Евросоюза на состоявшемся в Брюсселе внеочередном саммите сообщества.

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