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Чехия получила первую партию сжиженного газа из США

Чехия получила первую партию сжиженного газа из США Первую партию сжиженного природного газа (СПГ) для Чехии доставили морским путем в LNG-терминал в Нидерландах.
Энергетика
20 сентября 2022 г. 12:14
Чехия получила первую партию сжиженного газа из США

Первую партию сжиженного природного газа (СПГ) для Чехии доставили морским путем в LNG-терминал в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом сообщает iROZHLAS.

Судно прибыло из США в нидерландский порт Эмсхафен 19 сентября. Всего восемь кораблей с грузом по 100 млн кубометров газа прибудут туда до конца года.

Сжиженный газ с плавучего терминала обеспечит Чехии до трети годового потребления, значительно уменьшив зависимость государства от газа из России.

Чехия арендовала в терминале 3 млрд кубометров, поэтому в целом понадобится 30 танкеров.

Чешская энергетическая компания CEZ покупает каждую поставку газа по спотовым ценам, то есть для немедленной поставки сырья. За каждую доставку они платят разную сумму. Аренда самого терминала обойдется в более десятка миллионов евро в год, точная цена не называется.

Потребление газа в Чехии в прошлом году превысило 9 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Czech Republic receives first batch of LNG from US

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