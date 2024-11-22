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Чехия планирует с июля 2025 года прекратить закупку нефти из России

Чехия планирует с июля 2025 года прекратить закупку нефти из России Чехия планирует прекратить закупку нефти из России с июля 2025 года.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 19:21
Чехия планирует с июля 2025 года прекратить закупку нефти из России

Чехия планирует прекратить закупку нефти из России с июля 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству Reuters представитель руководства госкомпании MERO, являющейся оператором чешских нефтепроводов, Зденек Дундр.

"Чехия рассчитывает начать увеличивать поставки нефти из стран Запада во втором квартале будущего года и полностью прекратить получение российской нефти с июля", - сказал он.

Прекращение закупок российской нефти произойдет, по его словам, после завершения работ по расширению мощностей трансальпийского нефтепровода TAL. Чехия, согласно агентству, активно проводит диверсификацию источников и путей доставки нефти после 24 февраля 2022 года. Сейчас республика получает из России примерно половину от общего объема потребляемой нефти.

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